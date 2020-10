Portugalia: Policja użyła siły, aby zlikwidować wiec ekologów w Lizbonie

Portugalska policja użyła w poniedziałek siły, aby zlikwidować nielegalny wiec organizacji ekologicznych w centrum Lizbony. Protest doprowadził po południu do chaosu komunikacyjnego w śródmieściu portugalskiej stolicy.

Przez około trzy godziny ruch w okolicach ronda przy palcu Markiza de Pombala, prowadzącego w kierunku lizbońskiej starówki, był utrudniony przez grupki ekologów, które co chwilę wchodziły na jezdnię.

Ostatecznie policja musiała użyć siły wobec aktywistów, którzy usiedli na środku drogi, a także na chodniku przy placu Markiza de Pombala.

Uczestnicy manifestacji, której głównym organizatorem było mało znane stowarzyszenie Climaximo, skandowali m.in. hasła "My jesteśmy przeciwciałami!", "To my, broniąca się natura!".

Większość z kilkuset manifestantów biorących udział w poniedziałkowym proteście nie miało masek ochronnych, a także nie przestrzegało nakazanego prawem w Portugalii 1,5-metrowego dystansu społecznego.

Media odnotowują, że poniedziałkowa blokada centrum stolicy Portugalii jest jednym z pierwszych protestów ekologów w tym kraju od czasu wybuchu w marcu epidemii Covid-19. Wskazują, że część manifestantów apelowało również o pomoc państwa dla najuboższych obywateli z powodu koronakryzysu, a także "o sprawiedliwość społeczną i zmianę systemu politycznego".

Marcin Zatyka