Portugalia: Pracownicy szkół wznowili akcję strajkową; zapowiadają duży wiec w stolicy

Pracownicy placówek oświatowych w Portugalii rozpoczęli w poniedziałek ogólnokrajowy strajk, co oznacza, że powrócili do protestu z połowy września, czyli pierwszych dni nowego roku szkolnego. Chaos panuje w większości szkół na terenie kraju.

Według władz organizatorów strajku poniedziałkowy protest, który ma potrwać przez 24 godziny, jest prowadzony pomimo otwarcia placówek oświatowych. Głównymi żądaniami strajkujących jest zwiększenie liczby etatów i kilkuprocentowa podwyżka pensji.

Jak sprecyzował Niezależny Związek Zawodowy Nauczycieli i Wychowawców (SIPE), w wielu placówkach, w których odbywa się protest, dzieci zostały wpuszczone na teren szkół, ale przebywają w świetlicach z powodu całkowitego lub częściowego odwołania lekcji.

Związek nauczycielski przypomniał, że już w połowie września prowadzona była w całym kraju akcja strajkowa pracowników szkolnictwa, ale została zignorowana przez ministerstwo oświaty.

W poniedziałek inny związek zawodowy środowiska nauczycielskiego, Fenprof ogłosił, że we wtorek zorganizuje dużą manifestację w centrum Lizbony. Protest, zdaniem związku, ma pomóc zmusić resort oświaty do przystąpienia do negocjacji z niezadowolonymi pracownikami szkół.

Z Lizbony Marcin Zatyka