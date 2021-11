Portugalia: Prawie 1 mln osób zaszczepionych dawką przypominającą przeciw Covid-19

W związku z nasileniem się pandemii Covid-19 w Portugalii rośnie liczba osób zaszczepionych dawką przypominającą preparatu przeciw Covid-19. Do soboty w liczącym ok. 10 mln mieszkańców kraju przyjęło ją prawie milion osób powyżej 12. roku życia.

Według przekazanej w sobotę informacji resortu zdrowia w kończącym się tygodniu średnia dobowa liczba osób szczepionych dodatkową dawką przekroczyła 55 tys.

Wraz ze wzbierającą piątą falą pandemii w Portugalii w najbliższych dniach spodziewane jest nasilenie procesu szczepień, zarówno drugą, jak i trzecią dawką szczepionki. Władze spodziewają się, że od grudnia przeciw Covid-19 szczepionych będzie średnio około 500 tys. osób tygodniowo.

W sobotę władze poinformowały, że ostatni dobowy bilans nowych zakażeń był jednym z najwyższych od lipca - wykryto ponad 3,3 tys. infekcji. Zmarło też 12 osób z Covid-19.

Choć Portugalia ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników wyszczepienia populacji przeciw Covid-19 - w pełni zaszczepionych jest prawie 87 proc. mieszkańców - od listopada systematycznie rośnie liczba zakażeń i hospitalizacji chorych z Covid-19.

W czwartek premier Antonio Costa zapowiedział, że z powodu nasilającej się piątej fali pandemii od 1 grudnia wprowadzony zostanie stan klęski żywiołowej, który potrwa co najmniej do pierwszej połowy stycznia 2022 r. W ramach stanu wyjątkowego wjazd do kraju - zarówno przez granice lądowe, jak i drogą morską i lotniczą - będzie możliwy tylko po przedstawieniu negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na koronawirusa, wykonanego w ciągu 48 godzin przed wjazdem.

Z Lizbony Marcin Zatyka