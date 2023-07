Portugalia: Premier Costa: rzekome niezadowolenie Zełenskiego ze szczytu NATO to nieporozumienie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie opuścił szczytu NATO w Wilnie niezadowolony, a informacje o rzekomej frustracji polityka z powodu braku zaproszenia dla tego kraju do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim to jedno wielkie nieporozumienie - uważa uczestniczący w wydarzeniu premier Portugalii Antonio Costa.

W ocenie polityka słowa i postawa Zełenskiego zostały źle zinterpretowane, gdyż "doszło do chwilowego nieporozumienia".

Po powrocie z Wilna Costa uznał za niewłaściwe sformułowanie, że prezydent Zełenski miał być sfrustrowany brakiem zaproszenia od władz NATO do członkostwa Ukrainy w tej organizacji.

"To oczywiste nieporozumienie. Potwierdzenie przez wszystkich (uczestników szczytu - PAP), że Ukraina może stać się członkiem tak szybko, jak to będzie możliwe, to w oczywisty sposób forma jej zaproszenia. Zostanie ono sformalizowane wtedy, kiedy spełnione zostaną odpowiednie warunki", powiedział premier Costa.

Szef portugalskiego rządu dodał, że jedną z konsekwencji szczytu w Wilnie jest zobowiązanie się Lizbony do uczestnictwa w szkoleniu ukraińskich pilotów myśliwców na maszynach F-16.

Dodał, że w chwili obecnej Portugalia nie zamierza jednak przekazywać ukraińskiej armii samolotów bojowych.

Z Lizbony Marcin Zatyka