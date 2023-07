Portugalia: Premier Costa: wysokie koszty ŚDM zwrócą się natychmiast

Wysokie wydatki związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży zwrócą się natychmiast, powiedział w poniedziałek premier Portugalii Antonio Costa obecny w Parku Tagu, głównym miejscu Światowych Dni Młodzieży.

Szef socjalistycznego rządu Portugalii, który w obecności burmistrza Lizbony Carlosa Moedasa, przybył w poniedziałek na miejsce organizacji imprezy, zauważył, że w Parku Tagu dobiegają końca ostatnie prace budowlane.

Przypomniał, że w miejscu tym podczas ŚDM odbędą się m.in. sobotnie czuwanie młodzieży oraz niedzielna msza św. wieńcząca wydarzenie, w których udział weźmie papież Franciszek.

"Wydarzenia tej rangi, jak to, które jutro (wtorek) rozpocznie się w Lizbonie dają natychmiastowy zwrot środków finansowych, które zostały zainwestowane w tą imprezę. Będzie on widoczny nie tylko w tym roku, ale też w następnych latach", powiedział Costa.

Wypowiedź premiera Portugalii ma związek z trwającą od kilku miesięcy polemiką wokół wysokich kosztów przygotowania ŚDM w Lizbonie, szczególnie wysokimi inwestycjami w Parku Tagu.

Z dotychczasowych szacunków podawanych przez rząd Portugalii oraz Kościół katolicki w tym kraju wynika, że w sumie na organizację ŚDM w Lizbonie wydanych zostanie 160 mln euro. Każda ze stron ma pokryć połowę tej sumy.

Koszt ostatnich organizowanych w Europie Światowych Dni Młodzieży oscylował na poziomie 50 mln euro.

Światowe Dni Młodzieży, które rozpoczną się we wtorek i potrwają do 6 sierpnia, to największe na świecie spotkanie katolickiej młodzieży, w którym uczestniczy papież. Organizowaną co kilka lat w jednym z miast świata imprezę zainicjował w 1985 r. papież Jan Paweł II.

Z Lizbony Marcin Zatyka