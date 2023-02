Portugalia: Premier Costa zaproponował Angelę Merkel do grupy mędrców ds. integracji Ukrainy z UE

W przypadku utworzenia grupy mędrców do spraw integracji Ukrainy z Unią Europejską powinno znaleźć się w niej miejsce dla byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel - powiedział w poniedziałkowym wywiadzie premier Portugalii Antonio Costa.

Szef socjalistycznego rządu w rozmowie z lizbońskim dziennikiem "Publico" stwierdził, że obok Merkel w pracach grupy mędrców mógłby uczestniczyć również były szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.

Trzecim członkiem tzw. grupy mędrców powinien być zdaniem Costy były unijny komisarz ds. handlu Pascal Lamy. Po odejściu z KE Romano Prodiego od 2005 r. do 2013 r. kierował on Światową Organizacją Handlu.

Propozycja premiera Portugalii jest nawiązaniem do tzw. grupy mędrców działającej w latach 2007-2010. To 12-osobowe gremium było organem doradczym UE do spraw jej przyszłości, a głównym jego zadaniem było określenie granic zjednoczonej Europy w perspektywie długoterminowej.

Costa wskazał, że przed ewentualną akcesją Ukrainy konieczne byłoby określenie zasad wdrażania zmian w instytucjach europejskich, nowych reguł głosowania, a także innego podziału środków z funduszy strukturalnych.

Wejście Ukrainy do UE, jak zauważył Costa, sprawiłoby, że doszłoby do zmiany "geometrii w UE". Według Portugalczyka Unia musiałaby się do tego odpowiednio przygotować.

W rozmowie z "Publico" Costa podkreślił, że w pełni popiera Kijów, a pokój w Europie możliwy będzie jego zdaniem dopiero wtedy, kiedy Ukraina odniesie zwycięstwo nad Rosją.

