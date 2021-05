Portugalia: Premier Morawiecki w sobotę weźmie udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki, który od piątku przebywa w portugalskim Porto, w sobotę weźmie tam udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Planowana jest też wideokonferencja unijnych przywódców z premierem Indii Narendrą Modim.

Rzecznik rządu Piotr Müller wskazywał, że celem nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej będzie m.in. przyjęcie przez szefów państw i rządów tzw. Deklaracji z Porto. Ponadto planowane są dyskusje na temat walki z pandemią Covid-19, relacji z Indiami oraz sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku.

"Jako Polska uważamy, że w kwestii walki z pandemią Covid-19 skuteczność wdrażania krajowych programów szczepień i dostępność szczepionek są kluczowe. Oczekujemy wykorzystania wszelkich możliwych rozwiązań, które zapewnią poszanowanie dostaw szczepionek do UE, a także umożliwią państwom członkowskim spełnienie ich obietnicy o dzieleniu się szczepionkami z krajami trzecimi" - mówił Müller.

Ponadto - dodał - "Polska aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem rozporządzenia w sprawie zielonego certyfikatu cyfrowego". "Deklarujemy gotowość do dalszych prac nad tworzeniem rozwiązań, które powinny ułatwiać przemieszczanie się i dostępność usług, a nie wprowadzać przesłanki dyskryminacyjne i utrudniać te swobody. Jako jedno z pierwszych państw członkowskich Polska opracowała krajowe rozwiązanie dla świadectwa szczepień opartego na zastosowaniu kodu QR" - zaznaczył.

Temat m.in. paszportów szczepionkowych unijni liderzy poruszyli już w piątek podczas Szczytu Społecznego UE, który odbył się w Porto.

Premier Morawiecki mówił dziennikarzom, że temat ten był często poruszany w kuluarach. Wskazał, że w kilku krajach naszego regionu ten proces jest dalej posunięty i państwa coraz częściej myślą o tym, aby wprowadzić swojego rodzaju certyfikowanie, które umożliwi bardziej swobodne podejście do realizacji pewnych możliwości gospodarczych i społecznych.

Jak zaznaczył, w Polsce "jesteśmy u progu tej dyskusji". "Tutaj warto podkreślić, że wiele państw jest już tutaj zaawansowanych w tej dziedzinie" - dodał.

Wskazał ponadto, że podczas spotkania unijnych liderów bardzo gorąco dyskutowanym tematem była kwestia uwspólnotowienia patentów szczepionek. "To temat, który my podnieśliśmy już parę miesięcy temu. W obliczu takich wyzwań, tak fatalnej choroby, jaką jest Covid-19, szczepionki powinny być dobrem wspólnym i my na pewno stoimy na takim stanowisku" - podkreślił Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że to właśnie rządy państw członkowskich i cała UE wyłożyły dużo środków na to, by szczepionki mogły powstać. "Tym bardziej uważam, że uwspólnotowienie patentów jest tematem, który nie tylko coraz szerzej zyskuje swoich zwolenników tutaj (…), ale powinien być kwestią szybko przedyskutowaną i szybko zrealizowaną" - ocenił polski premier.

W sobotę planowana jest także wideokonferencja unijnych przywódców z indyjskim premierem Narendrą Modim. Jej efektem ma być przyjęcie wspólnej deklaracji.

"Z zadowoleniem przyjmujemy coraz bliższą współpracę Unii Europejskiej z Indiami, które są partnerem strategicznym UE i popieramy zawarcie umów o wolnym handlu oraz inwestycyjnej między Unią a Indiami. Polska stoi na stanowisku, że UE i Indie powinny ze sobą ściśle współpracować w obszarach zdrowia, liberalizacji handlu, inwestycji, klimatu i praw człowieka. Rozwój współpracy handlowej powinien przyczynić się do ograniczenia barier w dostępie do rynku indyjskiego dla artykułów rolnych z krajów UE, w tym Polski" - powiedział Müller.

Z Porto Rafał Białkowski