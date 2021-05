Portugalia: Premier Morawiecki wziął udział w spotkaniu koordynacyjnym V4

Premier Mateusz Morawiecki przed oficjalnym rozpoczęciem Szczytu Społecznego UE i nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w portugalskim Porto wziął w piątek udział w tradycyjnym spotkaniu koordynacyjnym szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Głównymi tematami Szczytu Społecznego i nieformalnego posiedzenia Rady będzie wdrażanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, zaprezentowanego w marcu przez Komisję Europejską, i walka z pandemią Covid-19.

Szczyt organizowany jest z inicjatywy Portugalii, która sprawuje aktualnie przewodnictwo w Radzie UE.

W przedstawionym planie KE zaproponowała szereg inicjatyw i wyznaczyła trzy cele, które powinny zostać osiągnięte w całej Europie do 2030 roku: stopa zatrudnienia - przynajmniej 78 proc., liczba dorosłych biorących co roku udział w kursach szkoleniowych - przynajmniej 60 proc. oraz ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

Premier Morawiecki tuż przed wylotem zaznaczył, że udaje się do Portugalii "nie tylko, żeby dyskutować o problemach ogólnoeuropejskich, ale także po to, żeby zaprezentować nasz model społeczny". "Ten model doprowadził do zasadniczej zmiany w kierunku większej sprawiedliwości społecznej" - wskazał.

Dodał, że polski rząd podjął próbę walki z takimi plagami jak bezrobocie, bieda, ubóstwo czy wykluczenie, które "niszczą tkankę społeczną". "W Porto zaprezentujemy nasze osiągnięcia w tym zakresie. Model społeczny, który promuje podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina" - oświadczył.

Zapewniał, że podczas rozmów z unijnymi liderami będzie też podnosił temat sprawiedliwego wspólnego rynku i walki z protekcjonizmem.

Podkreślił, że w jego ocenie sprawiedliwość społeczna oznacza także funkcjonowanie sprawiedliwego systemu podatkowego i eliminację rajów podatkowych, które - jak dodał - funkcjonują nie tylko poza UE, ale również w Unii.

Morawiecki zapowiedział ponadto, że podczas spotkania unijnych liderów będzie podnosił kwestię uwolnienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19. "Na pewno głośno powiem o pewnej zmianie, która jest potrzebna, mianowicie o swobodnym dopuszczeniu do patentów na szczepionki przeciw Covid-19 wszystkich tych, którzy mają technologiczne możliwości produkowania i wykorzystywania swoich linii technicznych dla produkcji szczepionek" - oświadczył premier.

"Będę bardzo mocno wypowiadał się w tej sprawie i będziemy dążyć do tego, żeby przekonać te najbogatsze państwa, które są jednocześnie posiadaczami patentów, żeby udostępniły te patenty i żeby ta produkcja mogła ruszyć w sposób zwielokrotniony" - dodał wskazując, że jest to konieczne, by wyeliminować pandemię na całym świecie.

Celem nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w sobotę, będzie z kolei m.in. przyjęcie przez szefów państw i rządów tzw. Deklaracji z Porto. Ponadto planowane są dyskusje na temat walki z pandemią Covid-19, relacji z Indiami oraz sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku.

W sobotę planowana jest także wideokonferencja unijnych przywódców z indyjskim premierem Narendrą Modim. Jej efektem ma być przyjęcie wspólnej deklaracji.

Z Porto Rafał Białkowski