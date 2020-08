Portugalia: Prezydent deklaruje, że Juan Carlos nie przebywa w tym kraju

Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa zadeklarował w poniedziałek, że ani on, ani żadne inne organy państwowe nie posiadają informacji potwierdzających, że były hiszpański król Juan Carlos Burbon przebywa w tym kraju.

Stanowczo zaprzeczył też, jakoby miał pomagać w stałym zamieszkaniu byłego monarchy w Portugalii.

Rebelo de Sousa zanegował też rozpowszechnianą przez madrycki dziennik "El Mundo" informację, że on i kilka osób z Portugalii pomagają w "urządzeniu się" Juana Carlosa w tym kraju.

"W ogóle nie powinienem tego typu doniesień komentować (…), ale powiem, że to bzdura. Ktoś, kto jest inteligentny, powinien wiedzieć, że głowa państwa to chyba ostatnia osoba, która mogłaby brać udział w tego typu praktykach" - stwierdził Rebelo de Sousa.

Z informacji opublikowanych w "El Mundo" wynika, że prezydent Portugalii oraz grupa celebrytów, a zarazem przyjaciół Burbona z okolic Cascais, miała wspierać go w zamiarze przeprowadzenia się do tego kurortu, gdzie jako dziecko mieszkał przez kilka lat z rodzicami.

W niedzielę na Twitterze były kapitan piłkarskiej reprezentacji Portugalii Luis Figo pogratulował Juanowi Carlosowi decyzji co do nowego miejsca zamieszkania. Napisał też, że Portugalia w przeciwieństwie do Hiszpanii nie ma natrętnych dziennikarzy.

Według ustaleń madryckiego dziennika "ABC" aktualnie ojciec króla Hiszpanii, Filipa VI, przebywa w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Miał tam wyjechać na początku sierpnia.

3 sierpnia Juan Carlos opublikował list do swego syna, króla Filipa VI, w którym ogłosił zamiar udania się na emigrację. Decyzję motywował informacjami medialnymi dotyczącymi jego osoby, które mogłyby zaszkodzić sprawowaniu urzędu przez głowę państwa.

Według madryckiego dziennika "La Razon" zarzuty korupcyjne dotyczące Juana Carlosa nie zagroziły popularności monarchii w Hiszpanii. Gazeta przypomniała też, że były król ma w całym kraju ponad 630 miejsc publicznych odwołujących się do jego osoby, głównie ulic oraz placów.

Marcin Zatyka