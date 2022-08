Portugalia: Prokuratura wszczęła ponad 3 tysiące śledztw ws. podpaleń lasów

Prokuratura generalna Portugalii wszczęła ponad 3 tysiące dochodzeń związanych z domniemanymi podpaleniami lasów w okresie od stycznia do czerwca br. Oznacza to, że wymiar sprawiedliwości przypuszcza, że w pierwszej połowie 2022 r. co drugi pożar został spowodowany przez człowieka.

W środowym komunikacie władze prokuratury sprecyzowały, że dotychczas w 700 przypadkach śledztw ustalono osoby podejrzane o podpalenie. Część oskarżonych będzie odpowiadać za kilka lub kilkanaście podpaleń.

W drugiej połowie tego roku wszczętych zostanie prawdopodobnie kilka tysięcy dodatkowych śledztw w związku z licznymi pożarami, do których doszło w lipcu i sierpniu.

W sumie w Portugalii spłonęło od stycznia w ponad 9 tys. pożarach ponad 100 tys. hektarów terenów we wszystkich dystryktach tego kraju. Ujęto ponad 120 domniemanych podpalaczy.

W środę po południu na terenie północnej Portugalii, gdzie płonie obecnie najwięcej pożarów, funkcjonariusze ujęli dwóch prawdopodobnych podpalaczy.

Na terenie Portugalii występuje w nocy ze środy na czwartek kilkanaście pożarów, z których trzy trwają od ponad dwóch dni. W ich gaszeniu bierze udział ponad 1000 strażaków.

Z Lizbony Marcin Zatyka

