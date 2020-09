Portugalia: Protest szkół; zarzucają rządowi niespełnienie obietnic ws. walki z epidemią

Władze kilkudziesięciu szkół w Portugalii zaprotestowały w resorcie oświaty, zarzucając rządowi niespełnienie obietnic ws. zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego w tych placówkach w czasie epidemii koronawirusa. Chodzi głównie o zatrudnienie dodatkowego personelu.

Lizbońskie radio Observador oraz część organizacji nauczycielskich twierdzi, że rząd Antonia Costy nie spełnił głoszonych podczas wakacji obietnic dotyczących zwiększenia przez ministerstwo oświaty liczby pracujących w szkołach pracowników technicznych, m.in. woźnych, osób sprzątających oraz pielęgniarek. Nowe etaty miały służyć walce z epidemią.

Observador przypomniał, że z powodu wysokiego ryzyka zakażeń w szkołach publicznych, które wznowiły lekcje 17 września, minister oświaty Tiago Brandao Rodrigues obiecał, że do grudnia w szkołach w całym kraju zatrudnionych zostanie dodatkowych 1500 pracowników.

Jednak w ocenie ekspertów liczba ta jest zbyt mała. Zdaniem niezależnego ekonomisty Miguela Monteiro deklaracja ministra oznacza, że tylko niewielka część ze wszystkich 5800 placówek oświatowych w Portugalii będzie mogła zwiększyć liczbę personelu przynajmniej o jednego pracownika.

"Po kilkudziesięciu przypadkach zakażenia koronawirusem w portugalskich szkołach część placówek albo tymczasowo zawiesiła zajęcia, albo wezwała rodziców do pracy w charakterze wolontariuszy" - powiedział PAP Monteiro.

We wtorek telewizja SIC Noticias poinformowała, że w kilku szkołach miasta Santiago do Cacem, w środkowej Portugalii, władze szkolne wezwały rodziców uczniów do wykonywania prac pomocniczych w charakterze wolontariuszy. Stacja potwierdziła, że wcześniej resort oświaty odmówił im zwiększenia liczby etatów.

Z Lizbony Marcin Zatyka