Portugalia przekazała Brazylii serce cesarza Piotra I

Władze Portugalii przekazały Brazylii zabalsamowane serce pierwszego cesarza tego kraju Piotra. Wydarzenie ma związek z uroczystościami 200. rocznicy uzyskania niepodległości przez ten południowoamerykański kraj.

Samolot transportujący nietypowy podarunek władz Portugalii dla Brazylii wylądował w poniedziałek po południu na lotnisku w stolicy kraju Brasilii, witany przez przedstawicieli rządu.

Zabalsamowane serce pierwszego cesarza Brazylii władze Portugalii przekazały tymczasowo na okres obchodów 200 rocznicy uniezależnienia się kolonii od swojej metropolii w Lizbonie.

Cesarz Piotr I, który ogłosił niepodległość Brazylii w 1822 r., był związany zarówno z tym południowoamerykańskim krajem, jak też z rodzimą Portugalią, gdzie przez kilka lat walczył ze swym bratem Michałem o tron dla swojej córki Marii.

Monarcha z dynastii Braganca sprawował władzę w Portugalii jako król Piotr IV. Jego rządy były krótkie i przypadły zaledwie na kilka wiosennych tygodni 1826 r.

Prochy zmarłego w 1834 r. w Portugalii cesarza przetransportowano do Brazylii dopiero w 1972 r. i pochowano w mieście Ipiranga. To właśnie tam we wrześniu 1822 r. monarcha podjął decyzję o ogłoszeniu niepodległości tej byłej kolonii, a miesiąc później został ogłoszony cesarzem.

Z Lizbony Marcin Zatyka

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o imporcie ukraińskiego zboża