Portugalia: Rekordowa liczba infekcji i zgonów podczas ostatniej doby

W ciągu ostatnich 24 godzin liczba infekcji koronawirusem zwiększyła się w Portugalii o 7497, najwięcej do tej pory. Rekordowa była również liczba zgonów, które potwierdzono podczas ostatniej doby – 59.

Jak poinformował w środowym komunikacie portugalski resort zdrowia, drastyczny wzrost liczby zmarłych wynika z faktu, że w statystykach uwzględniono około 3 tys. wcześniejszych zgonów wskutek wirusa SARS-CoV-2.

Według szacunków służb medycznych Portugalii od wtorku liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 7497, do prawie 157 tys.

Telewizja RTP wskazuje, że nawet bez wliczania do bilansu niedoszacowanych wcześniej przypadków infekcji najnowsza dobowa liczba zakażeń jest rekordowa.

Podczas ostatniej doby zanotowano w Portugalii także 59 nowych zgonów w związku z Covid-19. W sumie wskutek infekcji koronawirusem potwierdzono już 2694 ofiary śmiertelne.

W środę rano w Portugalii weszły w życie nowe obostrzenia epidemiczne, która zakazują wjazdu i wyjazdu ze 121 najbardziej doświadczonych epidemią powiatów kraju.

Zarówno na terenach objętych kordonem sanitarnym, jak i w pozostałych 187 powiatach wprowadzony został zakaz organizowania spotkań liczących więcej niż 5 uczestników, a także funkcjonowania placówek handlu i usług po 22.00.

Środa jest pierwszym dniem przywrócenia pracy zdalnej w instytucjach i spółkach. Jak określił to portugalski rząd, telepraca ma "obowiązywać wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe".

Nienotowany wcześniej dobowy wzrost zakażeń i zgonów na Covid-19 może doprowadzić w Portugalii do wprowadzenia stanu wyjątkowego, co we wtorek zapowiadał prezydent kraju Marcelo Rebelo de Sousa. W ocenie szefa państwa nowe obostrzenia nie doprowadzą jednak do całkowitego paraliżu funkcjonowania instytucji państwowych i firm.

Z Lizbony Marcin Zatyka