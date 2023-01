Portugalia: Rektor sanktuarium w Fatimie: Benedykt XVI wspierał popularyzację przesłania fatimskiego

Rektor sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, jednego z czołowych na świecie miejsc kultu maryjnego, ks. Carlos Cabecinhas wezwał wiernych do modlitw za duszę zmarłego w sobotę papieża seniora Benedykta XVI. Zaznaczył, że pochodzący z Niemiec papież był ważną osobą w popularyzowaniu przesłania fatimskiego o potrzebie nawrócenia, modlitwy i pokuty.

"Znaczenie tego przesłania podkreślał zarówno tu w Fatimie podczas swojej podróży w maju 2010 r., jak też przy innych okazjach", wyjaśnił ks. Cabecinhas.

Zaznaczył, że Benedykt XVI wskazywał w swoich wystąpieniach, że przesłanie z Fatimy pomimo upływu czasu nie straciło na aktualności.

Zarówno rektor, jak i inni przedstawiciele sanktuarium w Fatimie przypominają liczne związki papieża Benedykta XVI z tym miejscem kultu maryjnego. Odnotowują, że kardynał Joseph Ratzinger jako prefekt Nauki Kongregacji Wiary podpisał w 2000 r. komentarz teologiczny do treści trzeciej tajemnicy fatimskiej.

Benedykt XVI przybył do Portugalii w ramach podróży apostolskiej w maju 2010 r. Podczas swojej pięciodniowej pielgrzymki odwiedził Lizbonę, Fatimę oraz Porto. Podkreślał wówczas, że głównym celem wizyty jest maryjne sanktuarium fatimskie, gdzie "przybywa niczym syn do Matki". Od 12 do 13 maja 2010 r. papież uczestniczył tam m.in. we mszy świętej, nieszporach oraz modlitwie różańcowej.

Z Fatimy Marcin Zatyka