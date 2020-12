Portugalia: Resort zdrowia: do początku lata zaszczepimy co najmniej 5 mln osób

Co najmniej połowę populacji 10-milionowej Portugalii zaszczepią przeciw Covid-19 do początku lata 2021 roku służby medyczne tego kraju - wynika z czwartkowego oświadczenia ministerstwa zdrowia w Lizbonie.

Koordynator programu ogólnokrajowych szczepień Francisco Ramos wyjaśnił, że resort zdrowia planuje do pierwszej połowy czerwca zaszczepić co najmniej 50 proc. obywateli kraju. Dodał, że możliwe jest, iż odsetek ten będzie większy, i sięgnie maksymalnie 70 proc.

Ramos zapewnił, że służby medyczne Portugalii są już gotowe do wdrażania programu i posiadają potencjał do wykonywania do 50 tysięcy szczepień dziennie. Dodał, że Lizbona zakontraktowała już dwie duże dostawy szczepionek, z których jedna ma dotrzeć w styczniu, a druga w lutym.

"Pierwsze szczepienia rozpoczną się dzień lub dwa po przybyciu styczniowego ładunku do kraju" - zapewnił przedstawiciel ministerstwa zdrowia.

Rząd Portugalii planuje sprowadzić 22 mln dawek szczepionek. Wśród producentów nabytych już przez Portugalię partii szczepionek są m.in. Pfizer i AstraZeneca.