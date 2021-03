Portugalia: Resort zdrowia narzucił czas trwania szczepienia; pielęgniarki protestują

Pielęgniarki w Portugalii sprzeciwiają się narzuconej przez ministerstwo zdrowia procedurze wykonywania szczepień przeciwko Covid-19. Twierdzą, że przewidziane na każdą osobę 6-10 minut to za mało, by właściwie przygotować pacjenta do podania szczepionki.

Władze Portugalskiego Stowarzyszenia Pracowników Pielęgniarstwa (SEP), jednej z kilku organizacji medycznych kontestujących wytyczne resortu zdrowia, oceniły w środę, że zalecenia ministerstwa zagrażają procesowi przeprowadzania szczepień.

Zaznaczyły, że wprowadzony limit trwania procedury szczepienia, który wynosi od 6 do 10 minut na każdego pacjenta, nie pozwala nawet na przeprowadzenie wywiadu dotyczącego przebytych chorób i aktualnych dolegliwości zdrowotnych. Przestrzegły, że "pospieszanie" pielęgniarek może zakończyć się podaniem szczepionek osobom, które w ogóle nie powinny ich otrzymać.

Według wytycznych portugalskiego ministerstwa zdrowia każdy szpital powinien realizować "właściwy rytm szczepień". Przewiduje on podanie co najmniej 50 dawek preparatu w ciągu godziny.

W Portugalii utrzymuje się niski, w porównaniu z lutym, poziom zakażeń SARS-CoV-2 i spowodowanych nimi zgonów. W środę ministerstwo zdrowia informowało o 979 nowych infekcjach i 41 zgonach na Covid-19 w ciągu ostatniej doby.

Obecnie w portugalskich szpitalach leczonych jest 1827 pacjentów z koronawirusem, ich liczba jest najmniejsza od października.

Z Lizbony Marcin Zatyka