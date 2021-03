Portugalia: Rozbito dwa gangi przerzucające Albańczyków do Wielkiej Brytanii

Portugalskie służby rozbiły dwa gangi o zasięgu międzynarodowym wyspecjalizowane w przerzucaniu Albańczyków do Wielkiej Brytanii. Do poniedziałkowego wieczora zatrzymano dziewięciu członków kierownictwa obu grup przestępczych.

Powołujący się na informacje policji dziennik "Diario de Noticias" wyjaśnił, że przemytnicy pochodzenia albańskiego działali od co najmniej dekady na terytorium Portugalii. Łącznie w skład obu grup przestępczych miało w tym czasie wchodzić kilkaset osób.

Przemytnicy organizowali nielegalne podróże do Portugalii obywatelom Kosowa oraz Albanii, po czym przerzucali ich głównie do Wielkiej Brytanii. Transport na Wyspy prowadzony był z kontynentalnej części Portugalii lub z należącego do tego kraju archipelagu Azorów.

Według portugalskiej policji albańskie gangi inkasowały od każdego przerzuconego do Wielkiej Brytanii nielegalnego imigranta od 12 do 15 tys. euro. Suma ta zawierała koszty transportu oraz pobytu w Portugalii, a także wartość pozyskania fałszywych dokumentów.

Z informacji śledczych wynika, że policja zabezpieczyła już materiały służące gangom do przygotowania podrobionych paszportów. "Drukarnie" te funkcjonowały w kilku miastach Portugalii, m.in. w Lizbonie, Faro, Lajes, Ponta Delgada oraz w Porto.

Policja szacuje, że łącznie udaremniła wylot z Portugalii na Wyspy 522 nielegalnym imigrantom, których próbowały przerzucić albańskie gangi. Część z tych osób planowała dotrzeć do Irlandii.

Z Lizbony Marcin Zatyka