Portugalia: Rozpoczął się strajk nauczycieli i pracowników szkół

We wtorek w Portugalii rozpoczął się strajk nauczycieli i pracowników szkolnych, który potrwa do piątku. Protest zbiega się z inauguracją roku szkolnego.

Jak poinformował Andre Pestana z Nauczycielskiego Związku Zawodowego (STOP), w proteście biorą udział zarówno nauczyciele, jak i pracownicy administracji placówek oświatowych i personel pomocniczy.

Związkowiec sprecyzował, że głównym powodem strajku jest żądanie poprawy warunków pracy. Dodał, że protestujący domagają się zwiększenia liczby etatów w szkołach oraz zapewnienia umów o pracę na czas nieokreślony dla jak największego grona personelu.

W ocenie Pestany największy problem stanowi obecnie proces przejmowania nadzoru nad szkołami, a także finansowania ich przez gminy. Ma on zakończyć się do grudnia 2022 r. i zdaniem związkowców doprowadzi do zjawiska redukcji etatów w placówkach oświatowych.

Pomiędzy wtorkiem a piątkiem w szkołach publicznych na terenie Portugalii rozpoczynają się zajęcia. Strajk nie tylko utrudnił organizację lekcji, ale również realizację formalności w szkolnych sekretariatach.