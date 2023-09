Portugalia: Rząd gotowy przyjąć część migrantów z Lampedusy, apeluje o walkę z przemytnikami

Rząd Portugalii wyraził we wtorek gotowość do przyjęcia przybywających w ostatnich dniach na Lampedusę nielegalnych imigrantów z Afryki. Gestowi solidarności z Włochami gabinetu premiera Antonia Costy towarzyszy apel o zwalczanie przemytu ludzi do UE.

Jak poinformował we wtorek sekretarz stanu ds. europejskich Tiago Antunes, chodzi o przyjęcie "niektórych osób", które w ostatnich dniach przybyły na ogarniętą kryzysem migracyjnym włoską wyspę.

W najbliższym czasie władze Portugalii określą precyzyjnie liczbę imigrantów, których Lizbona mogłaby zabrać z Lampedusy - zapowiedział Antunes.

Dodał, że przed Portugalią, Włochami oraz pozostałymi krajami Unii Europejskiej stoi obecnie ogromne wyzwanie, jakim jest powstrzymanie procederu przemytu ludzi.

"Jednym z najważniejszych dziś wyzwań w tym obszarze jest pokonanie procederu przemytu ludzi. To bardzo ważny wymiar aktualnego kryzysu migracyjnego" - powiedział portugalskim mediom Antunes.

Podkreślił, że konieczne jest, aby władze UE "w sposób zdecydowany zwalczały przemyt ludzi".

"Przemytnicy wykorzystują słabość (imigrantów), którzy są narażani na ryzyko utraty życia podczas podróży morskiej" - dodał przedstawiciel portugalskiego rządu.

W prowadzonym przez Czerwony Krzyż na Lampedusie ośrodku rejestracyjnym przebywa około 1800 imigrantów, z których ponad 440 to osoby nieletnie, bez opieki dorosłych.

Z Lizbony Marcin Zatyka