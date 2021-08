Portugalia: Rząd jednak nie zniesie na początku września obowiązku noszenia maseczek

Władze Portugalii poinformowały w czwartek, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zniosą na początku września obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej. Jak przekazała rzeczniczka rządu, obecnie nie ma on “narzędzi ustawodawczych”, aby znieść ten nakaz.

Rzeczniczka gabinetu Mariana Vieira da Silva przekazała na konferencji prasowej w Lizbonie, że do likwidacji tego obostrzenia nie dojdzie co najmniej do połowy września. Wyjaśniła, że w sprawie musi się wypowiedzieć parlament, który wznowi pracę dopiero po 15 września.

Vieira da Silva sprecyzowała, że eliminacji nakazu noszenia masek nie należy spodziewać się mimo prognoz, że do końca sierpnia odsetek zaszczepionych przeciw Covid-19 obywateli kraju osiągnie poziom 70 proc. Zapowiedzi takie od kilku tygodni wygłaszał premier Antonio Costa.

Pod koniec lipca premier przedstawił kilkustopniowy plan luzowania restrykcji w kraju, przewidujący m.in. wydłużenie od sierpnia czasu pracy placówek handlu i usług oraz możliwość zniesienia od września obowiązku noszenia masek ochronnych.

Z Lizbony Marcin Zatyka