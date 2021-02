Portugalia: Rząd: Kontrole na granicy z Hiszpanią możliwe do kwietnia

Rząd Portugalii ogłosił w sobotę, że w związku z utrzymywaniem się trudnej sytuacji epidemicznej na Półwyspie Iberyjskim może wydłużyć obowiązywanie kontroli na przejściach granicznych z Hiszpanią. Przeciwko utrudnieniom w ruchu na granicach protestują mieszkańcy przygranicznych miejscowości.

Według portugalskiego dziennika "O Minho" jedne z największych protestów przeciwko utrzymywaniu kontroli granicznych pomiędzy oboma krajami odbyły się w sobotę w portugalskich miejscowościach Melgaco i Cristobal oraz w hiszpańskim Pontebarxas.

Od kilku dni protest organizują też mieszkańcy Ponte de Barca, gdzie manifestantów wspierają lokalni samorządowcy, w tym miejscowy burmistrz. Na znak protestu przyłączył się on do grupy osób, które nielegalnie ustawiły zapory przy wjeździe do Hiszpanii.

Sobotnie protesty są kontynuacją kilku prowadzonych od poniedziałku manifestacji Portugalczyków i Hiszpanów przeciwko utrzymywaniu kontroli granicznych. Ich uczestnicy twierdzą, że utrudnienia w przemieszczaniu się przez granicę prowadzą do strat dla lokalnej ekonomii.

Tymczasem jak ogłosił w sobotę gabinet Antonia Costy kontrole na przejściach granicznych między Portugalią a Hiszpanią mogą utrzymać się do kwietnia. Prawdopodobnie dopiero po Świętach Wielkanocnych mogą zostać cofnięte restrykcje w swobodnym przemieszczaniu się przez granice.

Obowiązujące od początku lutego kontrole na granicy Portugalii i Hiszpanii zostaną utrzymane, jak przewidują przepisy, co najmniej do 1 marca. Możliwość swobodnego ruchu pomiędzy oboma krajami mają osoby pracujące po drugiej stronie granicy, pacjenci udający się do szpitala, a także kierowcy pojazdów transportowych.

Z Lizbony Marcin Zatyka