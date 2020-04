Portugalia: Rząd ograniczył marżę na środki chroniące przed koronawirusem

Rząd Portugalii ograniczył marżę na środki ochronne, stosowane w walce z koronawirusem. Sprzedający je podmiot nie może zainkasować kwoty wyższej niż 15 proc. ceny, za którą sam nabył ten towar.

W dekrecie opublikowanym w poniedziałek postanowiono nie umieszczać jednej maksymalnej ceny produktów ochronnych, ale zaznaczono, że ani hurtownik, ani detalista nie może zyskać na ich sprzedaży więcej niż 15 proc. uprzedniej ceny.

Limit zysków dotyczy m.in. rękawic i maseczek ochronnych, gogli, specjalistycznej odzieży, a także żeli i innych środków do dezynfekcji, wyprodukowanych na bazie alkoholu etylowego.

Zakaz nakładania wyższej marży ma obowiązywać do czasu zakończenia w Portugalii trwającego od 19 marca stanu wyjątkowego. W związku z nasileniem epidemii był on już dwukrotnie wydłużany. Ostatnim razem określono jego finalną datę na 2 maja, ale rząd zapowiedział już, że prawdopodobnie nie będzie ona ostateczną.

W poniedziałek premier Antonio Costa powiedział podczas konferencji prasowej w Lizbonie, że "kraj nie wróci w najbliższych miesiącach do normalności", to znaczy do stanu sprzed marca 2020 r. "Restrykcje będą konieczne do czasu powstania szczepionki. Tej należy się spodziewać prawdopodobnie dopiero w 2021 r." - dodał.

Lizboński tygodnik branżowy "Hipersuper" przypomniał, że ograniczenie marży na sprzedaży materiałów chroniących przed infekcją koronawirusem wynika z niedoborów tych produktów w placówkach służby zdrowia, a także z licznych skarg z tego powodu ze strony środowisk medycznych.

Do poniedziałku w Portugalii zanotowano 735 zgonów na Covid-19, a liczba zakażonych sięga już blisko 21 tys. W ciągu ostatniej doby zanotowano 21 nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa, a także kolejnych 657 przypadków infekcji.

Z Lizbony Marcin Zatyka