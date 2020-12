Portugalia: Rząd: pierwsze szczepienia przeciwko Covid-19 tylko dla służby zdrowia

Pierwsze szczepionki, które w grudniu trafią do Portugalii, będą przeznaczone tylko dla pracowników służby zdrowia - ogłosił w czwartek rząd, zapowiadając rozpoczęcie szczepień na 27-28 grudnia.

Wypowiadająca się w imieniu socjalistycznego gabinetu Antonia Costy, minister zdrowia Marta Temido, zauważyła, że konieczność reglamentacji szczepionek wynika z mniejszej liczby dawek, jakie w najbliższych dniach odbierze Portugalia.

Według dotychczasowego planu szczepień w pierwszej fazie mieli być nimi objęci również podopieczni domów spokojnej starości, a także seniorzy cierpiący na schorzenia układu krążenia i dróg oddechowych.

"Absolutnym priorytetem będą w pierwszej fazie szczepień pracownicy służby zdrowia, którzy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka" - dodała Temido, ogłaszając, że ogólnokrajowe szczepienia ruszą w Portugalii 27 lub 28 grudnia.

Minister zdrowia wyjaśniła, że w pierwszej kolejności do Portugalii trafi 9750 dawek szczepionki przeciwko Covid-19, wyprodukowanej przez firmy Pfizer i BioNTech. Dodała, że w styczniu, kiedy prawdopodobnie szczepienia obejmą również domy spokojnej starości, do Portugalii trafi 300 tys. dawek szczepionki.

"W lutym z kolei liczymy na odbiór około 429 tys. dawek szczepionki, zaś w marcu na 487,5 tys." - sprecyzowała szefowa resortu zdrowia.

Deklaracje minister Temido o konieczności reglamentacji szczepionki są zbieżne z informacją, przekazaną mediom w środę przez Francisco Ramosa z resortu zdrowia. Stwierdził on, że pierwsza dostawa szczepionek Pfizer/BioNTech do Portugalii będzie mniejsza o 20 proc. wobec tego, na co pierwotnie liczył rząd Costy.

