Portugalia: Rząd rozważa ograniczenie prawa do manifestacji podczas pandemii

Rząd Portugalii ogłosił uruchomienie procedur służących ograniczeniu prawa do manifestacji w okresie pandemii Covid-19, w szczególności do masowych zgromadzeń, które mogą zagrażać zdrowiu publicznemu.

Jak podał w środę dziennik "Jornal de Negocios", w połowie lipca z inicjatywy MSW Portugalii uruchomiono procedurę służącą sprawdzeniu możliwości ograniczenia prawa do masowych manifestacji. Dokument trafił już do parlamentu.

Inicjatywa ma związek z licznymi zgromadzeniami w centrum Lizbony kibiców stołecznego Sportingu, do których doszło 11 maja, po zdobyciu przez ten klub tytułu piłkarskiego mistrza kraju. W kolejnych dniach w stołecznej aglomeracji nasiliła się pandemia, co służby medyczne tłumaczyły jako efekt ulicznego świętowania kibiców bez zachowywania dystansu społecznego.

W niedzielę w całej Portugalii odbyły się antyrządowe wiece przeciwników restrykcji przeciwepidemicznych, w których wzięło udział kilka tysięcy osób. Największe manifestacje zorganizowano w Lizbonie i Porto.

Tymczasem jak poinformował dziennik "Diario de Noticias", wraz z przywróceniem w czerwcu restrykcji sanitarnych premier Antonio Costa stracił poparcie 20 proc. swoich sympatyków. Z badania ośrodka badawczego Aximage wynika, że o ile w marcu Costę popierało 61 proc. obywateli, to już w połowie lipca, czyli krótko po przywróceniu restrykcji sanitarnych, grono to zmniejszyło się do 41 proc.

Z Lizbony Marcin Zatyka