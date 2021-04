Portugalia: Rząd uzależnił program szczepień od chorób obywateli

Rząd Portugalii ogłosił we wtorek zmiany w ogólnokrajowym programie szczepień przeciwko koronawirusowi. Zgodnie z nim terminy części szczepień zostaną uzależnione od chorób obywateli.

Jak poinformowała we wtorek minister zdrowia Portugalii Marta Temido, do czerwca w kraju zaszczepieni zostaną wszyscy obywatele powyżej 60. roku życia, a rytm dobowy szczepień ma do tego czasu wynieść 97 tys.

Przedstawicielka służby zdrowia przypomniała, że choć dotychczas głównym kryterium przystępowania do szczepień był wiek obywateli, to 10 proc. portugalskiej populacji będzie mogło szybciej przystąpić do szczepień z powodu poważnych, chronicznych chorób, jakich doświadczają.

W zmienionym programie władze Portugalii dopuściły też możliwość samodzielnego przekładania przez obywateli terminów szczepień wyznaczonych przez władze medyczne.

Dotychczas w Portugalii przeprowadzono ponad 2,1 mln szczepień przeciwko Covid-19. Blisko 604 tys. osób otrzymało obie dawki szczepionki.