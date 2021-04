Portugalia: Rząd zwalcza zjawisko rezygnowania ze szczepień preparatem AstraZeneca

Rząd Portugalii zmienił zasady dostarczania szczepionek przeciwko Covid-19 do punktów szczepień, aby ograniczyć powszechne zjawisko rezygnowania przez obywateli ze szczepień preparatem firmy AstraZeneca.

Jak ogłosił w poniedziałek szef zespołu koordynującego ogólnokrajowy program szczepień Henrique Gouveia e Melo, punkty medyczne będą otrzymywały dopiero dwa dni przed dostawą z magazynu informację o nazwie szczepionki. W ten sposób ma zostać ograniczona wiedza obywateli o producencie preparatu, a jednocześnie możliwość wcześniejszej rezygnacji ze szczepienia.

Gouveia e Melo przypomniał, że w ostatnich dniach wśród Portugalczyków wzrosła niechęć do szczepień produktem firmy AstraZeneca po jego tymczasowym wycofaniu z powodu podejrzeń, iż wywołuje zakrzepice. Zaznaczył, że preparat ten jest bezpieczny dla zdrowia.

Przedstawiciel służby zdrowia zastrzegł, że rozpoczęte w połowie kwietnia szczepienie osób powyżej 60. roku życia musi zostać przeprowadzone sprawnie, aby można było wykonać ogólnokrajowy plan. Przewiduje on, że do sierpnia zostanie zaszczepionych 60 proc. mieszkańców kraju.

W poniedziałek resort zdrowia Portugalii potwierdził, że w sobotę i niedzielę został pobity rekord liczby użytych dawek podczas jednego weekendu - 183 tys. Najwięcej z nich, ponad 120 tys., otrzymali pracownicy szkół.

W ponad 10-milionowej Portugalii do poniedziałku użyto do szczepień 2,5 mln dawek. Pochodzą one od firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Z Lizbony Marcin Zatyka