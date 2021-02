Portugalia: Rząd zwiększy do marca liczbę szczepionek przeciw Covid-19 o ok. 500 tys. dawek

Rząd Portugalii ogłosił w poniedziałek, że do końca marca uda mu się zwiększyć liczbę szczepionek przeciwko Covid-19 o około 500 tys. dawek. Socjalistyczny gabinet Antonia Costy również potwierdził pierwsze szczepienia wśród ministrów.

Jak przypomniała szefowa resortu zdrowia Marta Temido, do czwartku spodziewano się, że w pierwszym kwartale 2021 r. z winy dostawców szczepionek zostanie skierowanych do Portugalii niewiele ponad 1,9 mln dawek. Sprecyzowała, że władzom medycznym uda się jednak zapewnić do końca marca łącznie 2,4 mln dawek, czyli o około 0,5 mln więcej.

Przypomniała, że w czwartek premier Costa wyjaśnił, że portugalskie służby borykają się ze szczepieniami z powodu opóźnień i odwołanych dostaw przez koncerny farmaceutyczne.

Minister zdrowia oszacowała, że do poniedziałkowego wieczora służbom medycznym Portugalii udało się zaszczepić dwoma dawkami szczepionki ponad 200 tys. obywateli. Dodała, że łącznie resort zdrowia odebrał już prawie 695 tys. dawek.

Marta Temido ujawniła też, iż w poniedziałek ruszyły pierwsze szczepienia przeciwko Covid-19 wśród członków rządu. Potwierdziła, że pierwszą dawkę przyjęła zarówno ona, jak też premier Costa.

Podczas ostatniej doby resort zdrowia Portugalii zanotował wyraźny spadek liczby zgonów i zakażeń. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła o 90, do 15,4 tys., a zainfekowanych - o 1,3 tys., do 787 tys.

