Portugalia: Rządowa agenda do turystów: zostańcie w domach!

Organizacja Turystyczna Portugalii (TdP), rządowa agenda odpowiedzialna za promocję tego kraju na świecie, wezwała zagranicznych turystów do odłożenia wizyty w Portugalii na inny termin z powodu pandemii koronawirusa. “Zostańcie w domach!” - zaapelowano.

TdP w bezprecedensowym komunikacie przypomniała, że wprawdzie do Portugalii nadal można dotrzeć samolotem z państw UE, niektórych byłych portugalskich kolonii oraz innych dużych skupisk Portugalczyków na świecie, ale "istnieje duże ryzyko zakażenia się" koronawirusem SARS-CoV-2.

"Zostańcie w domach! (…) Nasze krajobrazy, plaże oraz pomniki nigdzie nie uciekną. Przyjedziecie tu niebawem" - przekonywała TdP.

W niedzielę rząd Portugalii w drodze wyjątku zgodził się przyjąć w lizbońskim porcie brazylijski wycieczkowiec MSC Fantasia z ponad 1330 pasażerami na pokładzie. Warunkiem zacumowania jest opuszczenie jednostki przez 27 Portugalczyków. Na ląd wyjdą jednak tylko ci pasażerowie, u których służby sanitarne nie stwierdzą objawów koronawirusa.

W czasie obowiązującego od czwartku stanu wyjątkowego Portugalia odmawia przyjmowania na swoim terytorium zagranicznych wycieczkowców, a także samolotów, statków i aut z Hiszpanii. Nie działają sklepy, które nie sprzedają dóbr podstawowych, oraz placówki gastronomiczne, z wyjątkiem lokali oferujących dania na wynos.

Stan wyjątkowy pierwotnie miał obowiązywać do 2 kwietnia, ale premier Antonio Costa w sobotę zapowiedział jego wydłużenie.

Do niedzielnego popołudnia liczba zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła w Portugalii do 14. W ciągu ostatniej doby zanotowano dwie nowe ofiary śmiertelne, a liczba zakażonych zwiększyła się o prawie 300, do 1600.

Z Lizbony Marcin Zatyka