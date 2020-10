Portugalia: Sąd odrzucił skargi na rządowe restrykcje epidemiczne

Naczelny Sąd Administracyjny Portugalii odrzucił w sobotę dwie skargi, złożone przeciwko rządowym restrykcjom epidemicznym, na podstawie których od czwartku obowiązuje w całym kraju zakaz opuszczania przez obywateli swoich powiatów.

Jak poinformował w orzeczeniu sąd, rząd Antonia Costy miał prawo ograniczyć przemieszczanie się obywateli tego kraju w celu zahamowania rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa.

Wśród kontestujących obostrzenia epidemiczne, wprowadzone przez socjalistyczny gabinet Costy, są prawicowa partia Chega, a także Izba Adwokacka (OA). Twierdzą one, że obostrzenia są niezgodne z konstytucją.

W sobotę po południu kilkaset osób zgromadziło się pod siedzibą premiera Portugalii w Lizbonie, domagając się likwidacji restrykcji w przemieszczaniu się obywateli. Protest miał spokojny przebieg.

Costa ogłosił w sobotę wieczorem, że rząd Portugalii wprowadzi od 4 listopada izolację społeczną w najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa powiatach.

Wprowadzony w czwartek rano zakaz opuszczania przez obywateli swoich powiatów potrwa do 3 listopada. Do tego czasu wyjazd możliwy będzie tylko w uzasadnionym przypadku, takim jak udanie się do pracy lub do chorego członka rodziny.

Z przeprowadzonej pod koniec października ankiety ośrodka Aximage wynika, że 81 proc. ankietowanych Portugalczyków opowiada się za natychmiastowym wprowadzeniem przymusowej izolacji społecznej z powodu nasilającej się epidemii Covid-19.

Z Lizbony Marcin Zatyka