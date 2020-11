Portugalia: Sanktuarium w Fatimie straciło ponad 50 proc. wpływów wraz z epidemią SARS-CoV-2

Pomiędzy styczniem a październikiem sanktuarium w Fatimie, w środkowej Portugalii, straciło ponad 50 proc. wpływów, które w tym samym okresie 2019 r. wygenerowało, m.in. na sprzedaży dewocjonaliów i książek - poinformowały we wtorek władze miejsca kultu maryjnego, wskazując jako główną przyczynę tego zjawiska epidemię kpronawirusa.

W oświadczeniu, które opublikowano w miesięczniku "Głos Fatimy", głównym organie prasowym sanktuarium, rzecznik prasowa tego miejsca kultu Carmo Rodeia, potwierdziła, że wyraźny spadek nastąpił też w przypadku datków pozostawianych przez wiernych. Te zmniejszyły się w 2020 r. wobec okresu styczeń-październik 2019 r. o 46,9 proc.

Carmo Rodeia stwierdziła, że 2020 r. był z powodu epidemii "jednym z najtrudniejszych lat w historii sanktuarium fatimskiego", które powstało w rezultacie objawień maryjnych z 1917 r.

Odnotowała, że największy spadek wpływów w tym roku miał miejsce pomiędzy połową marca a końcem maja, kiedy to wskutek nałożonych przez rząd restrykcji epidemicznych konieczne było zamknięcie tego miejsca kultu dla wiernych.

Wskazała, że różnica w liczbie wiernych była najbardziej widoczna w październiku. "O ile w miesiącu tym w 2019 r. dotarło do Fatimy 733 zorganizowanych grup pielgrzymów, to już w październiku tego roku było ich zaledwie 97" - dodała, odmawiając jednak podania liczby wszystkich wiernych, którzy dotarli do sanktuarium w 2020 r.

Na początku września br. rektorat sanktuarium w Fatimie ogłosił, że z powodu spadku wpływów i darowizn nosi się z zamiarem zwolnienia około 50 z 300 pracowników tego miejsca kultu, które dotychczas co roku odwiedzało średnio około 6 mln osób.

Kilka dni po tej deklaracji Konferencja Episkopatu Portugalii wydała oświadczenie, gwarantując, że nie dopuści do żadnego zwolnienia pracownika sanktuarium w Fatimie. Biskupi zastrzegli, że ewentualne zwolnienia mogą mieć miejsce w sanktuarium, ale tylko z inicjatywy samych pracowników.

Z Lizbony Marcin Zatyka