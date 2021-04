Portugalia: Sanktuarium w Fatimie zorganizuje modlitwę w intencji końca pandemii

Władze Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, w środkowej Portugalii, zorganizują duże uroczystości modlitewne w intencji końca pandemii Covid-19. Odbędą się one 13 maja, czyli w dniu, w którym co roku do Fatimy przybywa najwięcej pielgrzymów.

Zgodnie ze środowym komunikatem portugalskiego sanktuarium wydarzenie rozpocznie modlitwa w miejscu pierwszego objawienia maryjnego, do którego doszło w Fatimie 13 maja 1917 r.

"W sposób symboliczny modlitwę zainicjuje o godz. 17. kardynał Antonio Marto, ordynariusz diecezji Leiria-Fatima, odmawiając różaniec w kapliczce objawień" - ogłosił ten ośrodek kultu maryjnego.

Rektorat sanktuarium potwierdził, że inicjatywa przebłagalnej modlitwy o koniec pandemii wyszła od papieża Franciszka, a w maju przystąpią do niej również inne miejsca kultu na świecie.

Władze sanktuarium przypomniały, że już w marcu 2020 r. w Fatimie zorganizowały uroczystość zawierzenia ogarniętej pandemią Portugalii opiece Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

Pomimo ogłoszenia we wtorek przez prezydenta Portugalii zniesienia stanu wyjątkowego uroczystości w Fatimie zostaną zorganizowane przy zachowaniu surowych zasad epidemicznych, m.in. dystansu społecznego. Uczestnicy wydarzenia będą też zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych.

Z Lizbony Marcin Zatyka