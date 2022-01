Portugalia: Sondaż: socjaliści premiera Costy prowadzą przed niedzielnymi wyborami do parlamentu

Partia Socjalistyczna (PS) premiera Antonia Costy może liczyć na wygraną w niedzielnych wyborach do parlamentu Portugalii; tuż za nią jest Partia Socjaldemokratyczna (PSD) - wynika z sondażu ICS/ISCTE przygotowanego dla telewizji SIC i tygodnika “Expresso”.

Badanie pokazuje, że przewaga socjalistów nad socjaldemokratami jest niewielka, a Portugalia - którą od 2015 roku rządzi mniejszościowy gabinet - również po wyborach nie będzie mieć stabilnego rządu.

Centrolewicowa PS może uzyskać w niedzielnym głosowaniu 35 proc. głosów, co da jej od 92 do 106 mandatów w 230-osobowym parlamencie, jednoizbowym Zgromadzeniu Republiki - wynika z sondażu. Centroprawicowa PSD zajęłaby drugie miejsce z 33 proc. głosów przekładających się na od 87 do 101 miejsc w izbie.

O trzecie miejsce prawdopodobnie powalczą konserwatywna partia Chega, Inicjatywa Liberalna (IL) oraz Unitarna Koalicja Demokratyczna (CDU) będąca sojuszem komunistów i Zielonych. Według sondażu każde z tych ugrupowań może liczyć na 6 proc. poparcia i 7-13 mandatów.

Niedzielne głosowanie to przedterminowe wybory ogłoszone po rozwiązaniu przez prezydenta Marcelo Rebelo de Sousę Zgromadzenia Republiki w listopadzie 2021 roku z powodu odrzucenia przez parlament projektu budżetu rządu premiera Costy.

Z Lizbony Marcin Zatyka