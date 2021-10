Portugalia: Strajk metra wywołał chaos komunikacyjny w aglomeracji Lizbony

Prowadzony od wczesnych godzin rannych we wtorek strajk pracowników metra w Lizbonie doprowadził do paraliżu komunikacyjnego w stołecznej aglomeracji. Chaos panuje zarówno na trasach dojazdowych do miasta, jak i w jego centrum.

Jak poinformowała Anabela Carvalheira z organizującego wtorkowy protest związku zawodowego Fectrans, głównym żądaniem strajkujących jest zwiększenie o kilka procent podwyżek płac załogi.

Dodała, że protestujący domagają się również poprawy warunków pracy, w tym zwiększenia liczby etatów zawieranych na okres nieokreślony.

Przedstawicielka komitetu strajkowego potwierdziła, że we wtorek rano pracownicy metra zamknęli wszystkie stacje na jego czterech liniach w aglomeracji lizbońskiej.

Dodała, że w proteście bierze również udział załoga części administracyjnej metra, co "jeszcze bardziej komplikuje jego prawidłową pracę".

Zakończenie protestu załogi metra spodziewane jest we wtorek w godzinach popołudniowych. Strajkujący utrzymują, że w sytuacji zignorowania ich postulatów wznowią akcję protestacyjną.

Z Lizbony Marcin Zatyka