Portugalia: Strajk pracowników kolei spowodował chaos komunikacyjny

Z powodu rozpoczętego w Portugalii przez pracowników kolei ogólnokrajowego strajku we wtorek doszło do paraliżu komunikacyjnego na liniach podmiejskich oraz dalekobieżnych. Największy chaos komunikacyjny panuje w głównych miastach kraju.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Do wtorkowego popołudnia w trasy nie wyjechało ponad 100 pociągów, głównie w aglomeracjach miast Lizbona, Porto i Coimbra.

W efekcie protestu różnych grup zawodowych zatrudnionych na kolei, m.in. maszynistów, kontrolerów i pracowników zakładów naprawy taboru kolejowego, doszło do poważnych zakłóceń w rozkładzie jazdy pociągów we wszystkich regionach Portugalii.

Według telewizji SIC we wtorek do pracy i na uczelnie spóźniło się lub nie dojechało wiele osób z powodu strajku kolejarzy. Protest ten potrwa co najmniej do piątku.

Głównym żądaniem strajkujących jest postulat zwiększenia pensji dla osób zatrudnionych na kolei.

Na początku marca syndykaty reprezentujące kolejarzy odmówiły zaproponowanej im przez spółkę Comboios Portugueses (CP), głównego państwowego przewoźnika, podwyżki miesięcznych pensji o 51 euro.

Z Lizbony Marcin Zatyka