Portugalia: Swiatłana Cichanouska spotkała się z b. szefem KE Jose Manuelem Barroso

Liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska spotkała się w czwartek w Lizbonie z byłym szefem KE Jose Manuelem Barroso. Celem jej trzydniowej wizyty w portugalskiej stolicy jest nagłośnienie walki Białorusinów o prawa człowieka. Sprzyja temu, jak zaznaczyła białoruska polityk, sprawowanie przez Portugalię prezydencji w Radzie UE.

Podczas spotkania z Barroso Cichanouska wezwała byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej do działań na forum unijnym na rzecz białoruskiej opozycji demokratycznej. Jej apel spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony szefa KE w latach 2004-2014.

Barroso wyraził zadowolenie z odbytej rozmowy, chwaląc Cichanouską za działania podejmowane na rzecz wolności Białorusinów.

"To bardzo odważna osoba, która walczy o wolne i uczciwe wybory na Białorusi. Jesteśmy z nią w jej walce na rzecz praw człowieka, wolności i demokracji" - powiedział po spotkaniu były szef KE.

Podczas rozpoczętej w czwartek czterodniowej wizyty w Portugalii Cichanouska spotka się również z premierem Portugalii Antonio Costą oraz ministrem spraw zagranicznych tego kraju Augusto Santosem Silvą. Obaj już wcześniej zapewniali ją o swoim poparciu dla walki Białorusinów o demokrację w ich kraju.

Przed wylotem do Lizbony, do której Cichanouska udała się z Helsinek, opozycjonistka wezwała mieszkających w Portugalii rodaków oraz osoby popierające białoruską opozycję do udziału w sobotnim wiecu w stolicy tego kraju przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki.

Wiec w Lizbonie zorganizuje stowarzyszenie Pradmova, gromadzące w swoich szeregach m.in. białoruskich imigrantów mieszkających w Portugalii.

Z Lizbony Marcin Zatyka