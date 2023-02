Portugalia: Świece z sanktuarium w Fatimie dla ukraińskich żołnierzy

Świece z Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie w marcu trafią do ukraińskich żołnierzy, odpierających rosyjską inwazję. Takie oświetlenie przeznaczone do wykorzystania w okopach zostało przygotowane przez organizację rodziców uczniów z dystryktu Braganca, na północnym wschodzie Portugalii.

Do marca spodziewane jest przekazanie na Ukrainę co najmniej 1000 świec, "specjalnie przygotowanych do warunków polowych" - twierdzą portugalscy wolontariusze, nazywając spontaniczną inicjatywę "Akcją Ciepła Puszka".

Pochodzące z sanktuarium maryjnego świece są przetapiane, a parafina wlewana do metalowych puszek wypełnionych zwojami kartonu. W ten sposób, jak twierdzą uczestnicy akcji, świece mają lepiej służyć w warunkach wojny, paląc się w puszkach przez co najmniej dwie godziny.

Jak wyjaśnił PAP pochodzący z północnej Portugalii katolicki działacz Miguel Monteiro, przeznaczone dla ukraińskiego wojska "świece w puszkach" będą służyć nie tylko do oświetlania okopów, ale również do podgrzewania posiłków, suszenia rękawic, a nawet do ogrzewania pomieszczeń.

"Akcja zbierania pustych puszek w dystrykcie Braganca trwa już od kilku tygodni. W pierwszej kolejności wolontariusze i uczniowie szkół gromadzą metalowe pojemniki, głównie puszki po żywności, w których umieszczane są następnie rozpuszczone świece" - dodał Monteiro.

Stowarzyszenie rodziców uczniów szkół z Bragancy, które prowadzi wyrób domowym sposobem świec w metalowych pojemnikach, poinformowało, że inicjatywa narodziła się wśród grupy rezydujących w tym dystrykcie obywateli Ukrainy.

Z Lizbony Marcin Zatyka