Portugalia: TK nakazał powtórzyć głosowanie dla emigrantów w wyborach parlamentarnych

Trybunał Konstytucyjny w Lizbonie nakazał powtórzyć styczniowe głosowanie do parlamentu Portugalii dla obywateli mieszkających poza granicami tego kraju. W związku z orzeczeniem TK zaprzysiężenie nowego rządu opóźni się do marca.

W uzasadnieniu wyroku, który zapadł we wtorek wieczorem, TK poinformował, że wyniki głosowania z 30 stycznia br. w zagranicznych lokalach wyborczych zostały uznane za nieważne. Sprecyzował, że podczas wyborów doszło do masowych błędów podczas honorowania w lokalach wyborczych dokumentów elektorów, co skutkowało anulowaniem 157 tys. głosów, czyli ponad 80 proc. ze wszystkich oddanych w zagranicznych lokalach wyborczych.

Na podstawie głosów uznanych za ważne przez państwową komisję wyborczą mandaty zdobyło po styczniowym głosowaniu czterech deputowanych: po dwóch z rządzącej krajem Partii Socjalistycznej (PS) i Partii Socjaldemokratycznej (PSD).

W środę kierujący socjalistami premier Portugalii Antonio Costa przeprosił członków portugalskiej diaspory za konieczność ponownego stawienia się przez nich przy urnach wyborczych.

Dodał, że wynikłe z tego powodu opóźnienie doprowadzi do zwłoki w formowaniu nowego rządu. Wraz z nią trzeci gabinet Costy nie powstanie wcześniej niż przed 10 marca.

Wybory do portugalskiego Zgromadzenia Republiki z 30 stycznia wygrali socjaliści, zdobywając w 230-osobowej izbie ponad połowę mandatów. Oznacza to, że nowy gabinet Costy będzie cieszył się poparciem większości deputowanych, którego nie miały jego dwa poprzednie gabinety sprawujące władzę od 2015 r.

Styczniowe wybory były przedterminowym głosowaniem ogłoszonym w listopadzie 2021 r. przez prezydenta Marcelo Rebelo de Sousę po odrzuceniu przez izbę rządowego projektu budżetu.

Z Lizbony Marcin Zatyka