Portugalia: Ujęto prawie wszystkich migrantów, którzy uciekli z ośrodka żandarmerii

Siły bezpieczeństwa Portugalii ujęły szesnastu z 17 marokańskich migrantów, którzy uciekli z ośrodka nadzorowanego przez żandarmerię. Uciekinierzy należą do grupy 28 Afrykańczyków, która we wrześniu przypłynęła do brzegów Algarve z zamiarem nielegalnego przedostania się do Hiszpanii.

Wśród członków grupy są chorzy na Covid-19.

W komunikacie żandarmerii wyjaśniono, że w sobotę przed południem zatrzymano czterech Marokańczyków zbiegłych z ośrodka w Tavirze, na południowym wschodzie kraju, gdzie znajdowali się pod nadzorem funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

W piątek wieczorem szef MSW Portugalii Eduardo Cabrita zapowiedział konieczność wszczęcia śledztwa w sprawie ucieczki nielegalnych migrantów, którzy byli objęci kwarantanną w ośrodku nadzorowanym przez żandarmerię.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że grupa siedemnastu migrantów uciekła przez jedno z okien ośrodka. Po wydostaniu się z niego Marokańczycy rozdzielili się, kierując w stronę Hiszpanii.

Według MSW Portugalii w dalszym ciągu trwają poszukiwania ostatniego z uciekinierów. Śledczy nie wykluczają, że znajduje się on już po hiszpańskiej stronie granicy.

Wraz z nasileniem od 2019 roku kontroli straży granicznej u brzegów Hiszpanii nielegalni migranci z Afryki coraz częściej kierują się w stronę południowej Portugalii. Do września dotarło tam już z Maroka blisko 100 nielegalnych przybyszów.

Z Taviry Marcin Zatyka