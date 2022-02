Portugalia: Ukraińcy przed ambasadą Rosji: "Przestańcie nas straszyć!"

Kilkuset obywateli Ukrainy zgromadziło się w niedzielę w Lizbonie przed ambasadą Rosji domagając się wycofania przez Kreml wojsk znad ukraińskiej granicy.

Na przyniesionych przez Ukraińców transparentach napisane było m.in.: "Chcemy pokoju, wolności i niezależności!", "Rosjo, precz od Ukrainy!", "Zatrzymajcie Putina!", a także "Putin - terrorysta numer 1".

Część osób poza flagami Ukrainy przyniosła przed budynek rosyjskiej ambasady flagi Unii Europejskiej. Skandowano też hasła przeciwko Putinowi oraz władzom Rosji: "Nie chcemy wojny!", "Przestańcie nas straszyć!".

Obecny przed rosyjską ambasadą szef Stowarzyszenia Ukraińców w Portugalii Pavlo Sadokha wskazał, że Ukraińcy mieszkający w swojej ojczyźnie, a także ci poza jej granicami "są już zmęczeni nieustannym zastraszaniem ich kraju przez Moskwę".

"Wciąż wierzymy, że istnieje możliwość uniknięcia tej wojny. Jest jeszcze możliwość zapobiegnięcia jej poprzez dyplomację", powiedział dziennikarzom Sadokha, wskazując, że ewentualny konflikt może doprowadzić do masowej ewakuacji wielu Ukraińców do sąsiedniej Polski oraz do innych państw UE.

Ukraińcy są jedną z największych grup narodowościowych w Portugalii. Szacuje się, że obecnie żyje ich tam około 30 tys.

Z Lizbony Marcin Zatyka