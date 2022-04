Portugalia: Ukraińskich uchodźców przyjmują rodacy, są też kierowani do opustoszałych budynków i b. seminariów

Z ponad 30 tys. ukraińskich uchodźców przybyłych do Portugalii po rosyjskiej inwazji większość trafiła do domów mieszkających w tym kraju od kilku lat obywateli Ukrainy. Pozostali kierowani są do opustoszałych budynków należących do państwa, instytucji samorządowych, firm oraz Kościoła.

Pochodzący z Guardy, w północno-wschodniej Portugalii działacz katolicki Miguel Monteiro powiedział w rozmowie z PAP, że Kościół okazał się jedną z kluczowych instytucji dla sprawnej pomocy uchodźcom.

Zaznaczył, że część diecezji znalazło zakwaterowanie dla ukraińskich uciekinierów wojennych w budynkach, które przeszły modernizację. Wskazał, że mniej obfitujący w powołania do życia konsekrowanego Kościół w Portugalii wykorzystuje nierzadko budynki, w których w przeszłości szkolił kleryków.

"Przykładem może być dawne seminarium duchowne w Fornos de Algodres koło miasta Viseu, gdzie rozpoczęto już przygotowania do remontu budynku, w którym zamieszkają ukraińscy uchodźcy wojenni", powiedział Monteiro, przypominając, że podobne inicjatywy podejmowane są m.in. w rejonie miast Guarda i Castelo Branco.

Dużą pomoc ukraińskim uchodźcom okazują również instytucje samorządowe oraz firmy. Kilkadziesiąt z nich włączyło się w poszukiwanie zakwaterowania dla uciekinierów wojennych oraz w pomoc w poszukiwaniu dla nich pracy.

"W banku, w którym pracuję, powstała grupa wolontariuszy, która po godzinach pracy przygotowuje paczki z żywnością, lekami i środkami higieny. Są one wysyłane do uchodźców na Ukrainę, bądź do państw, które przyjmują uciekinierów wojennych, takich jak Polska", powiedziała PAP mieszkająca w Lizbonie Maria Pinto.

Dodała, że jej rodzina zgłosiła już władzom stolicy gotowość do przyjęcia ukraińskich uchodźców.

Według szacunków Stowarzyszenia Ukraińców w Portugalii większość uchodźców trafia do rodzin lub przyjaciół z Ukrainy, którzy sprowadzili się do Portugalii przed rosyjską inwazją. W sumie w kraju tym jest już ponad 60 tys. obywateli Ukrainy.

Z Castelo Branco Marcin Zatyka