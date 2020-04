Portugalia: W ciągu doby 23 nowe zgony na Covid-19

Podczas ostatniej doby liczba zmarłych na Covid-19 w Portugalii wzrosła o 23 nowe przypadki. Łącznie śmierć wskutek zakażenia SARS-CoV-2 poniosło już 785 osób – poinformowało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju.

Według portugalskich służb sanitarnych w ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano 603 nowe przypadki infekcji koronawirusem. W sumie na Covid-19 zachorowało już w Portugalii prawie 22 tys. osób.

Z przedstawionych przez resort szacunków wynika, że w porównaniu z wcześniejszą dobą nastąpił nieznaczny spadek dynamiki zgonów oraz wzrost zakażeń. Poprzedni dobowy raport, zaprezentowany we wtorek, mówił o 27 nowych ofiarach śmiertelnych i 516 zainfekowanych.

W środowym komunikacie resort zdrowia zauważył, że wciąż utrzymuje się tendencja umierania na Covid-19 osób w wieku emerytalnym. Odnotował, że wszystkie spośród 23 ofiar tej choroby zmarłych od wtorku miały powyżej 70 lat.

Ministerstwo wskazało jednak na zmianę tendencji w przypadku osób zainfekowanych koronawirusem, gdzie coraz większy odsetek stanowią osoby poniżej 50 roku życia. Ich udział w zanotowanych podczas ostatniej doby zakażeniach sięgnął 58,5 proc. Podczas wcześniej doby wynosił tylko 30,8 proc.

Szybko rośnie grono osób uznanych za wyleczone. O ile pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem zanotowano ich rekordową liczbę - 307, to podczas ostatnich 24 godzin przybyło kolejnych 226. Razem liczba pacjentów, którzy zostali uznani za zdrowych po przebyciu Covid-19, wynosi 1143.

Do środy jedynym regionem Portugalii, w którym dotychczas nie nastąpił zgon wskutek infekcji koronawirusem jest archipelag Madery. Po ponad tygodniu bez notowania tam nowych przypadków zakażeń liczba chorych wzrosła do środy o 35 nowych pacjentów - do 85.

Z Lizbony Marcin Zatyka