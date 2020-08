Portugalia: W czasie pandemii przybyło rekinów przy plażach

W czasie pandemii koronawirusa przy portugalskich plażach przybyło rozmaitych gatunków zwierząt, w tym rekinów. Zjawisko dotyczy zarówno zachodniego wybrzeża kraju, jak i południowego z popularnym wśród turystów regionem Algarve.

Stosunkowo rzadki fenomen mieszkańcy nadmorskich kurortów i rybacy tłumaczą wprowadzonymi w czasie pandemii ograniczeniami dotyczącymi transportu morskiego. Nie brak jednak biologów, którzy twierdzą, że Covid-19 nasilił tylko obecność w pobliżu portugalskiego wybrzeża niektórych gatunków rekinów, które już wcześniej pojawiały się przy linii brzegowej.

Badacz instytutu naukowego CIBIO-inBIO Nuno Queiroz, odnotował, że najbardziej powszechnym gatunkiem rekina przy brzegu Portugalii jest żarłacz błękitny. Zaznaczył, że ten gatunek nie stanowi jednak dużego zagrożenia dla plażowiczów. Przypomniał, że w pobliżu brzegów Portugalii zdarzały się ataki tych zwierząt na człowieka, ale były one sporadyczne, a rany odniesione przez ofiary niegroźne.

Wyjaśnił, że głównym powodem częstszego w okresie pandemii pojawiania się rekinów, szczególnie samic, są poszukiwania pożywienia, którym są ryby.

"W marcu, kwietniu i maju ruch w pobliżu portów i plaż praktycznie zamarł, a wraz z tym zjawiskiem obniżył się poziom hałasu. To zachęciło wiele zwierząt morskich do przybliżenia się do brzegu" - dodał Queiroz.

W ocenie Marii Sena, mieszkanki kurortu Ericeira, na zachodnim wybrzeżu Portugalii, wprawdzie w ostatnim czasie media wielokrotnie informowały o pojawianiu się przy brzegu rekinów, ale jak twierdzi, zwierzęta nie zagrażały osobom pływającym przy plażach.

"Nie słyszałam jeszcze, aby ktokolwiek z plażowiczów został pogryziony przez rekina, choć rybacy potwierdzają, że gatunki tego zwierzęcia stosunkowo często pojawiają się przy linii brzegowej" - powiedziała PAP 70-letnia mieszkanka Ericeiry.

Wraz z nasileniem się pandemii i ograniczeniami dotyczącymi przyjmowania w portach dużych statków pasażerskich przy portugalskim wybrzeżu wzrosła też obecność innych dużych zwierząt morskich, takich jak np. delfiny.

Z Ericeiry Marcin Zatyka