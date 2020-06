Portugalia: W Fatimie rozpoczęły się uroczystości rocznicy objawień z udziałem wiernych

Z udziałem kilku tysięcy pielgrzymów w Fatimie rozpoczęły się w piątek wieczorem dwudniowe obchody 103-lecia objawień maryjnych w tej portugalskiej miejscowości. To pierwsze duże uroczystości w tym popularnym miejscu kultu od czasu epidemii koronawirusa.

Wśród zgromadzonych na głównym placu pielgrzymów dominują Portugalczycy, gdyż przy utrzymujących się restrykcjach w transporcie lotniczym oraz zamkniętych granicach z Hiszpanią przyjazd obcokrajowców do Portugalii jest utrudniony.

Rozpoczętym w piątek wieczorem uroczystościom przewodniczy biskup pomocniczy Lizbony Amercio Aguiar. W sobotnie przedpołudnie poprowadzi on też główną mszę dwudniowych obchodów. Podczas tego nabożeństwa władze sanktuarium w Fatimie spodziewają się największej liczby wiernych.

W nocy z piątku na sobotę w pobliżu kapliczki objawień odmówiony zostanie m.in. różaniec a także odbędzie się czuwanie z mszą św.

W piątek rano rektor sanktuarium w Fatimie ks. Carlos Cabecinhas ogłosił, że w związku z tym, że obchody zbiegają się z nadejściem weekendu oczekuje dużej liczby wiernych w sobotę. Zapowiedział, że w przypadku nadmiernej liczby pielgrzymów wyda polecenie zamknięcia głównego placu, aby móc zachować tzw. dystans społeczny, czyli odległość 2 m pomiędzy uczestnikami obchodów.

Ks. Cabecinhas wyjaśnił, że choć sanktuarium wznowiło 30 maja msze dla wiernych, to zaznaczył, że wciąż liczba pielgrzymów w tym popularnym miejscu kultu maryjnego jest stosunkowo niewielka. Dodał, że rektorat nie posiada możliwości aby spełnić wymogi sanitarno-epidemiologiczne w przypadku masowej liczby pielgrzymów.

"Przybycie pielgrzymów na uroczystości do Fatimy to wciąż decyzja naznaczona dużą dozą odpowiedzialności" - dodał rektor portugalskiego sanktuarium.

Rozpoczęte w piątek wieczorem obchody nawiązują do drugiego objawienia maryjnego, które przed 103 laty miało miejsce w Fatimie. Od maja do października 1917 r., zawsze 13-tego dnia każdego miesiąca, trójce miejscowych dzieci ukazywała się Maryja prosząc je o przekazanie ludzkości przesłania do nawrócenia, pokuty i modlitwy.

Z Lizbony Marcin Zatyka