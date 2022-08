Portugalia: W lipcu najwyższa od 73 lat liczba zgonów; winne upały

W lipcu na terytorium Portugalii zmarło ponad 10,7 tys. osób; to najwyższa miesięczna liczba zgonów od 73 lat - wynika z opublikowanych w piątek przez lizboński tygodnik “Expresso” danych służb medycznych Portugalii.

Gazeta wskazuje na szacunki ministerstwa zdrowia Portugalii, według których lipcowa fala tropikalnych upałów doprowadziła w tym kraju do 1716 zgonów. Miały one miejsce pomiędzy 7 a 31 lipca, kiedy na większości terytorium Portugalii utrzymywały się temperatury przekraczające 40 st. C.

Z danych portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA) wynika, że fala tegorocznych upałów była najdłuższa od 1941 r., a także przyniosła nowy rekord temperatury. Został on ustanowiony 14 lipca w miejscowości Pinhao, gdzie słupek rtęci pokazał 47 st. C.

"Expresso" zauważa, że portugalscy socjologowie potwierdzili, że upały i Covid-19 są jednymi z głównych czynników zwiększonej po 2021 r. śmiertelności w tym kraju. Podaje, że co miesiąc umiera w Portugalii ponad 10 tys. osób.

Tygodnik odnotowuje, że podobny fenomen ostatni raz występował w Portugalii w 1923 r., liczne zgony wiązały się z szalejącą wówczas w kraju epidemią grypy.

Z Lizbony Marcin Zatyka