Portugalia: W okresie pandemii eksport win wzrósł o 13 proc., m.in. dzięki Polsce

W okresie pandemii nie słabnie zainteresowanie zagranicznych konsumentów pochodzącym z Portugalii winem. Jego eksport w pierwszym kwartale tego roku zwiększył się o 13 proc., m.in. dzięki polskiemu rynkowi.

Z opublikowanych w środę danych promującej portugalskie wina organizacji ViniPortugal wynika, że od stycznia do kwietnia br. sprzedaż tego typu trunków na zagranicznych rynkach zwiększyła się o 13 proc. w porównaniu do podobnego okresu w 2020 r., przekraczając poziom 200 mln euro.

Ze statystyk ViniPortugal wynika, że Polska była obok Finlandii krajem, w którym w pierwszym kwartale 2021 r. sprzedaż portugalskich win zwiększyła się najbardziej. Zanotowano tam odpowiednio wzrosty na poziomie 42,2 proc. i 37,7 proc.

W sumie pomiędzy styczniem a kwietniem 2021 r. do Polski wyeksportowano z Portugalii wina o wartości 7,1 mln euro.

Tymczasem z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Lizbonie (INE) wynika, że Covid-19 nie ograniczył zagranicznej sprzedaży portugalskich win nawet w 2020 r., czyli w pierwszym roku pandemii. Ich eksport zwiększył się pod względem wartościowym do poziomu 846 mln euro, czyli o 3,2 proc., wobec 2019 r.

Jak powiedział PAP lizboński ekspert gastronomiczny Miguel Pinto, wzrost konsumpcji portugalskiego wina to efekt jego popularności wśród rodzin, które choć rzadziej korzystały z restauracji i barów, to częściej nabywały te trunki do posiłków.

Przypomniał, że okresie pandemii segment portugalskich win nie stracił swojej dynamiki w przeciwieństwie do mocnych alkoholi, takich jak wódki, rumy oraz giny.