Portugalia: W sanktuarium w Fatimie pierwsze wirtualne rekolekcje

Władze sanktuarium w portugalskiej Fatimie, jednym z najpopularniejszych na świecie miejsc kultu maryjnego, ogłosiły w poniedziałek organizację pierwszych zdalnych rekolekcji. Wyjaśniły, że wirtualna forma ćwiczeń duchowych wynika z obowiązujących w tym kraju restrykcji sanitarnych.

W komunikacie władze sanktuarium wyjaśniły, że choć internetowe rekolekcje w Fatimie nie będą wymagały żadnych wpłat ze strony wiernych, to konieczna będzie rejestracja uczestników. Rekolekcje przeprowadzone zostaną w języku portugalskim.

Jak poinformowała siostra Sandra Bartolomeu, rekolekcje odbędą się 12 i 13 lutego w ramach wydarzenia o nazwie "Z jaskini do Nieba - zamieszkać we własnym sercu i otworzyć je na drugiego". Modlitwom z sanktuarium transmitowanym przez aplikację Zoom będzie towarzyszyło m.in. dzielenie się świadectwem swojej wiary.

"Epidemia zmusiła nas do pozostawania w domach (…), prowadząc do konfrontacji z wewnętrznym sanktuarium naszego sumienia, poza którym żyjemy zbyt często" - powiedziała portugalska zakonnica, dodając, że wirtualne rekolekcje mają służyć "wniknięciu we własne serce oraz pokonaniu lęków i wątpliwości".

Z powodu ogłoszonego w piątek przez portugalski Episkopat zakazu organizacji nabożeństw dla wiernych w świątyniach, władze sanktuarium w Fatimie przywróciły internetowe transmisje mszy św. W ciągu dnia pokazywanych jest pięć przekazów nabożeństw na żywo.

Wprawdzie od kilku lat sanktuarium w Fatimie rozwija swoją stronę internetową, ale dopiero po wybuchu epidemii Covid-19 i zamknięciu tego miejsca kultu nastąpiło masowe zainteresowanie na świecie jego dostępnymi w sieci transmisjami.

Z szacunków rektoratu sanktuarium fatimskiego w Fatimie wynika, że w okresie pierwszego lockdownu w Portugalii liczba osób oglądających internetowe transmisje z tego miejsca wzrosła ponad dziesięciokrotnie.

Z Lizbony Marcin Zatyka