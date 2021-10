Portugalia: Władze szpitali: brak możliwości leczenia 100 tys. pacjentów z Covid-19

W Portugali ponad 100 tys. osób nie może lub nie mogło być leczonych w związku z występującymi u nich długotrwałymi objawami Covid-19 - twierdzą w poniedziałek cytowane przez media władze medyczne. Głównym problemem jest niedobór personelu oraz łóżek w szpitalach.

Według tygodnika "Expresso" i rozgłośni Observador także stowarzyszenia lekarskie wskazują, że nasilające się trudności w szpitalach prowadzą do braku opieki nad osobami z objawami Covid-19 utrzymującymi się przez ponad trzy miesiące po wypisaniu pacjenta z placówki medycznej.

Zjawisko potwierdzają władze portugalskiej Izby Lekarskiej (OM). Wskazują, że o ile najcięższe przypadki długotrwałego zakażenia koronawirusem mogą być leczone w największych szpitalach kraju, usytuowanych głównie w Lizbonie i Porto, to osoby z lżejszymi symptomami są kierowane do ośrodków zdrowia. OM zaznacza, że placówki te nie mają warunków do leczenia takich przypadków.

Dotychczas w 10-milionowej Portugalii powstało zaledwie kilka oddziałów wyspecjalizowanych w leczeniu długo utrzymujących się objawów Covid-19. Jednostki te usytuowane są głównie na terenie stołecznej aglomeracji.

Z danych służb medycznych Portugalii wynika, że objawami najczęściej deklarowanymi przez pacjentów z tzw. długotrwałą infekcją koronawirusem są: trudności w oddychaniu, kaszel, bóle głowy oraz utrata masy ciała.

Z Lizbony Marcin Zatyka