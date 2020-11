Portugalia: Wszedł w życie stan wyjątkowy; luźniejsze przepisy w. pracy sklepów

W Portugalii w poniedziałek wszedł w życie stan wyjątkowy związany z epidemią. Pierwotnie przewidywał on limity pracy sklepów w weekendy na terenach o najwyższej liczbie zakażeń, ale rząd zapowiedział, że zniesie te ograniczenia dla placówek oferujących podstawowe produkty.

Na podstawie przepisów o stanie zagrożenia rząd będzie mógł skierować do walki z pandemią służby mundurowe, ograniczać godziny funkcjonowania placówek handlu i usług, a także zakazać przemieszczania się obywateli w określonych porach dnia i w najbardziej doświadczonych przez Covid-19 powiatach.

W sobotę premier Antonio Costa ogłosił, że na podstawie przepisów o stanie wyjątkowym od 14 listopada wejdą w życie nowe restrykcje epidemiczne wprowadzające na terenie 121 powiatów najbardziej dotkniętych Covid-19 zakaz wychodzenia z domów w soboty i niedziele w godzinach 13-5. Lokale gastronomiczne działające na tym terenie będą musiały w weekendy zakończyć pracę najpóźniej o godz. 13. Przepis ten dotyczy również placówek oferujących posiłki na wynos.

Wprawdzie w niedzielę późnym wieczorem rząd rozesłał do mieszkańców Portugalii komunikaty w formie SMS z zasadami restrykcji nakazujących przymusową izolację podczas weekendów po godz. 13., ale już w poniedziałek rano sprecyzował, że zakaz wychodzenia z domów nie dotyczy robienia podstawowych zakupów.

Obowiązkowej kwarantannie nie będą podlegać osoby udające się do pracy, na krótki spacer rekreacyjny, na przechadzkę z psem, a także opuszczające dom z powodu wyjątkowej sytuacji.

Nowe restrykcje, w tym możliwość mierzenia temperatury osobom przed wejściem do placówek handlu i usług oraz do środków komunikacji miejskiej, będą obowiązywały do 23 listopada. Zgodę na ewentualne przedłużenie obostrzeń wprowadzonych w ramach stanu wyjątkowego będzie musiał wydać parlament.

Z Lizbony Marcin Zatyka