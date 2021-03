Portugalia wyda część środków z unijnego funduszu odbudowy na zakup śmigłowców gaśniczych

Władze Portugalii przeznaczą część środków z funduszu odbudowy gospodarczej UE, utworzonego w związku z koronakryzysem, na zakup śmigłowców do gaszenia pożarów terenów leśnych - potwierdził w piątek rząd Antonia Costy, który łącznie spodziewa się otrzymać z tego źródła ponad 16 mld euro.

Jak przekazał szef MSW Eduardo Cabrita, z części środków unijnych, skierowanych na walkę z koronakryzysem, rząd zakupi 14 maszyn lotniczych. Dodał, że ich lista została zatwierdzona podczas czwartkowego posiedzenia rady ministrów.

Przedstawiciel władz Portugalii dodał, że w planach rządu jest zakup 12 lekkich i średnich śmigłowców gaśniczych, a także dwóch samolotów do gaszenia pożarów typu amfibia.

"Zakup tych maszyn będzie odbywał się sukcesywnie do maksymalnie 2026 r." - ogłosił Cabrita.

Przedstawiciel rządu Costy wyjaśnił, że zgodnie z unijnym programem odbudowy gospodarczej istnieje możliwość wydania do 70 mln euro na zakup maszyn lotniczych.

W Portugalii co roku dochodzi do pojawiania się dużych pożarów lasów, zazwyczaj w okresie letnim. Największe wybuchły w 2017 r., prowadząc do ponad 100 ofiar śmiertelnych, rekordowej liczby zabitych w tym kraju przez ogień.

Z Lizbony Marcin Zatyka