Portugalia wydała W. Brytanii niemiecką kolekcjonerkę dzieł sztuki

Władze Portugalii wydały brytyjskiemu wymiarowi ścigania poszukiwaną na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania niemiecką kolekcjonerkę dzieł sztuki. Według lizbońskiej policji kobieta jest zamieszana w oszustwo na kwotę 1,2 mln euro.

Kierownictwo portugalskiej policji poinformowało, że kobieta została wydana brytyjskiej policji we wtorek i w eskorcie funkcjonariuszy została przetransportowana do Anglii. Trafiła do jednego z londyńskich aresztów.

Według portugalskich służb strona brytyjska zarzuca obywatelce Niemiec, Angeli Gulbenkian, że oszukała na kwotę 1,2 mln euro nabywcę rzeźby japońskiej artystki Yayoi Kusamy. Śledczy twierdzą, że oszustwo było skuteczne, gdyż kobieta skłamała, powołując się m.in. na swoje związki z portugalską Fundacją i Muzeum im. Galusta Gulbenkiana.

Z akt śledztwa wynika, że Angela Gulbenkian otrzymała od jednego z francuskich przedsiębiorców zapłatę za dzieło sztuki Kusamy, ale nigdy nie przekazała rzeźby nabywcy. Twierdziła, że nie mogła doprowadzić do finalizacji transakcji z powodu "nagłego wyjazdu" do Niemiec. W rzeczywistości od ponad dwóch lat ukrywała się w Portugalii.

Adwokaci Niemki twierdzą, że kobieta nigdy nie powoływała się na swoje związki z Fundacją i Muzeum Gulbenkiana, a jedynie na fakt, że jej małżonek jest prawnukiem jednego z braci legendarnego ormiańskiego przemysłowca i kolekcjonera dzieł sztuki.

Fundacja Galusta Gulbenkiana, mająca swoją siedzibę w Lizbonie, jest jedną z największych instytucji badawczo-kulturalnych w Europie. W 1969 r. uruchomiła w portugalskiej stolicy muzeum, w którym zgromadzono część dzieł z kolekcji Gulbenkiana, zmarłego w 1955 r. w Lizbonie. W zbiorach tej instytucji są m.in. malowidła Petera Paula Rubensa, Rembrandta, Auguste'a Rodina, a także dzieła sztuki starożytnego Egiptu, Grecji, Rzymu oraz Mezopotamii.

Z Lizbony Marcin Zatyka